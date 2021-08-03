Минздрав: почти все госпитализированные с COVID россияне не были привиты

Почти все госпитализированные пациенты, заболевшие коронавирусом, не были вакцинированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом стало известно во вторник, 3 августа. По его словам, свыше 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не проходили вакцинацию.

Как сообщили «РИА Новости», министр здравоохранения подчеркнул, что соответствующие данные указывают на то, что прививочная кампания позволяет спасти жизни и защитить от осложнений на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко призвал привить от COVID-19 практически всех людей пожилого возраста. Исключением могут быть только те, кому вакцинация противопоказана.