В Минздраве заявили о необходимости привить всех пожилых россиян

В Минздраве заявили о необходимости привить всех пожилых россиян
Речь идёт о жителях страны старше 60 лет. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Минздраве заявили о необходимости полностью привить всех пожилых россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, исключение следует делать только для пациентов с медицинскими противопоказаниями к прививке.

Как сообщили «РИА Новости», речь идет о жителях страны старше 60 лет.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 22 010 человек, жертвами COVID-19 стали 788 россиян. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 334 195.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала число петербуржцев, заболевших COVID после вакцинации.

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