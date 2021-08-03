В Минздраве заявили о необходимости привить всех пожилых россиян

В Минздраве заявили о необходимости полностью привить всех пожилых россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, исключение следует делать только для пациентов с медицинскими противопоказаниями к прививке.
Как сообщили «РИА Новости», речь идет о жителях страны старше 60 лет.
Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 22 010 человек, жертвами COVID-19 стали 788 россиян. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 334 195.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала число петербуржцев, заболевших COVID после вакцинации.