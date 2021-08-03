Стало известно число петербуржцев, заболевших COVID после вакцинации

Власти Петербурга назвали статистику заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных горожан.

Так, почти 15 тыс. петербуржцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, снова подхватили новую болезнь. Худший результат оказался у препарата «ЭпиВакКорона».

Согласно документу комитета по здравоохранению, направленному по депутатскому запросу, к 23 июля в полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 860 638 горожан, из которых впоследствии заболели 14 672, то есть 1,7%. Из тех, кто вакцинировался лишь одним компонентом, заразились 7073 человека.

Меньший процент числа заразившихся — после прививки «КовиВак», а наибольший — после «ЭпиВакКорона».

Кроме того, в Петербурге не было смертельных исходов после вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько времени сохраняется иммунитет к COVID. По словам аллерголога-иммунолога, коронавирусная инфекция является «банальной ОРВИ», поэтому к ней формируется относительно не стойкий иммунитет.