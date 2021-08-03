Стало известно, сколько времени сохраняется иммунитет к COVID

По словам специалистов, иммунитет к коронавирусу не стойкий. Фото: mosgorzdrav.ru

По словам специалистов, иммунитет к коронавирусу не стойкий. Фото: mosgorzdrav.ru

Длительность действия иммунитета к COVID-19 составляет около шести-восьми месяцев. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, коронавирусная инфекция является «банальной ОРВИ», поэтому к ней формируется относительно не стойкий иммунитет. В результате люди снова подвержены заражению

Как сообщил портал URA.RU, Болибок отметил, что пациенты, заболевшие COVID-19 повторно, могут переносить инфекцию бессимптомно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились более 198,8 млн человек. Россия переместилась на четвертую строчку, подвинув Францию: в стране зафиксировано 6 230 482 инфицированных, скончались от COVID-19 157 496 человек.