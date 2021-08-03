В мире коронавирусом заразились более 198,8 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 592 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно во вторник, 2 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 198 874 848 человек, скончались от вируса 4 235 083 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 35 131 269 человек. Скончались от инфекции уже более 613 678 тыс. пациентов. На втором месте находится Индия: 31 695 958 зараженных и более 424 773 погибших. Следом идет Бразилия: там вирус подхватил19 953 501 человек, а скончались более 557 223 человека.

Россия переместилась на четвертую строчку, подвинув Францию: в стране зафиксировано 6 230 482 инфицированных, скончались от COVID-19 157 496 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первые две недели после COVID-19 сильно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта.