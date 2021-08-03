Раскрыта новая смертельная опасность перенесенного COVID

Раскрыта новая смертельная опасность перенесенного COVID
Из анализа были исключены лица, которые уже перенесли инфаркт и инсульт. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В первые две недели после COVID-19 сильно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. К такому выводу пришли ученые из Швеции.

В исследовании шведских учёных принимали участие более 86 тысяч человек. Исследователи сравнили частоту инфаркта и инсульта у пациентов с выявленным коронавирусом и людей из контрольной группы

Согласно данным, опубликованным в журнале The Lancet, ученые определили, что новый вирус увеличивает риск инфаркта миокарда и инсульта в три раза. Причем такой уровень сохранялся даже с учетом сопутствующих заболеваний, возраста и так далее.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предположили появление COVID-штамма со смертностью 35%.

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