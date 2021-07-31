Ученые предположили появление COVID-штамма со смертностью 35%

Ученые предположили появление COVID-штамма со смертностью 35%
Новый потенциальный вариант ковида будет заражать большее число людей. Фото: unsplash

Британские ученые описали возможные сценарии развития штаммов коронавируса. Они заявили о шансе появления нового штамма, от которого будут умирать 35% заразившихся.

Об этом сообщается в документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE). По мнению ученых, коронавирус, гипотетически, продолжит развиваться и мутировать.

Один из сценариев предполагает, что новый потенциальный вариант ковида будет заражать большее число людей и приведет к увеличению числа случаев тяжелого течения заболевания. Смертность от этого штамма, как предполагают ученые, может составить 35%.

Эксперты заявляют, что такого сценария можно избежать, если ввести дополнительную вакцинацию, снизить распространение коронавируса, не допускать ввоз новых вариантов из-за границы и разработать новые лекарства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что совмещение AstraZeneca и «Спутника V» не дает «побочек».

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