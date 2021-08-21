Волочкова показала ноги, стертые во время презентации своего альбома

Анастасия Волочкова стерла ноги до мозолей, презентуя свой музыкальный альбом. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте заслуженной артистки России.

На презентации звезда танцевала на высоких каблуках так, что растерла ноги до кровавых мозолей. «Результат» она показала на своей странице.

«Я даже в пуантах стопы стирала меньше», — призналась балерина.

Некоторые подписчики музыкальные таланты артистки не оценили, другие попросили больше не показывать «изнанку» своего творчества.

«Кому это нужно, ваши мозоли?» — спросил пользователь

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полуобнаженная Волочкова заявила о неумении делать селфи.