Волочкова показала ноги, стертые во время презентации своего альбома

Волочкова показала ноги, стертые во время презентации своего альбома
Анастасия Волочкова рассказала травмировании ног. Фото: скриншот instagram

Анастасия Волочкова стерла ноги до мозолей, презентуя свой музыкальный альбом. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте заслуженной артистки России.

На презентации звезда танцевала на высоких каблуках так, что растерла ноги до кровавых мозолей. «Результат» она показала на своей странице.

«Я даже в пуантах стопы стирала меньше», — призналась балерина.

Анастасия Волочкова показала травмированные ноги. Фото: скриншот instagram

Некоторые подписчики музыкальные таланты артистки не оценили, другие попросили больше не показывать «изнанку» своего творчества.

«Кому это нужно, ваши мозоли?» — спросил пользователь

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полуобнаженная Волочкова заявила о неумении делать селфи.

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