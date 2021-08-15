Полуобнаженная Волочкова заявила о неумении делать селфи

Анастасия Волочкова пожаловалась на неумение делать селфи. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте заслуженной артистки России.

Как сама написала бывшая прима-балерина, она собиралась сделать селфи. К посту Волочкова прикрепила фото, на котором она практически без одежды лежит на зеленом газоне.

Купальник артистки вызвал ажиотаж и бурление среди подписчиков: одни восхищались стройностью фигуры, другие оттачивали свое остроумие, комментируя «ниточки» на теле звезды.

«Ногой телефон держать надо», — посоветовал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова заявила о наличии у Большого театра крупной задолженности перед ней за годы работы на сцене.