Полуобнаженная Волочкова заявила о неумении делать селфи

Полуобнаженная Волочкова заявила о неумении делать селфи
Анастасия Волочкова опубликовала новый пост в соцсети. Фото: скриншот instagram

Анастасия Волочкова пожаловалась на неумение делать селфи. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте заслуженной артистки России.

Как сама написала бывшая прима-балерина, она собиралась сделать селфи. К посту Волочкова прикрепила фото, на котором она практически без одежды лежит на зеленом газоне.

Купальник артистки вызвал ажиотаж и бурление среди подписчиков: одни восхищались стройностью фигуры, другие оттачивали свое остроумие, комментируя «ниточки» на теле звезды.

«Ногой телефон держать надо», — посоветовал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова заявила о наличии у Большого театра крупной задолженности перед ней за годы работы на сцене.

анастасия волочкова инстаграм селфи


 

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