Волочкова рассказала, сколько денег ей задолжал Большой театр

Волочкова рассказала, сколько денег ей задолжал Большой театр
Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр должен ей 200 млн рублей. Фото: скриншот instagram

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова сообщила о наличии у Большого театра крупной задолженности перед ней за годы работы на сцене.

По ее словам, она продолжает формально числится ведущим мастером сцены, но не получила ни копейки с 1998 года. Соответствующий факт и многочисленные нарушения выявила прокурорская проверка.

В общей сложности, как посчитала Волочкова, Большой театр должен ей не менее 200 млн рублей, сообщил «Пятый канал».

Теперь балерина намерена в судебном порядке добиться компенсации и невыплаченной зарплаты за все время. Первое заседание намечено на 8 сентября. Адвокат звезды считает, что шансы у балерины действительно имеются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что балерина Волочкова сдает квартиру в Петербурге за 500 тыс. рублей.

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