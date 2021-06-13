Балерина Волочкова сдает квартиру в Петербурге за 500 тыс. рублей

Балерина Волочкова сдает квартиру в Петербурге за 500 тыс. рублей
Волочкова сдает свою квартиру в Петербурге. Фото: скриншот ЦИАН

Четырехкомнатная квартира находится в самом центре города.

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова ищет арендатора для своей четырехкомнатной квартиры в центре Санкт-Петербурга. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Известно, что месяц проживания в «роскошных» апартаментах обойдется в полмиллиона рублей. Волочкова надеется, что сможет найти «добропорядочных людей».

Общая площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. Она находится на третьем этаже пятиэтажного дома на Итальянской улице. Помимо полумиллиона арендатор должен будет оплачивать коммунальные услуги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассталась со своим возлюбленным, которого скрывала почти год.

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