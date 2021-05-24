Волочкова рассталась со своим возлюбленным, которого скрывала почти год

Олег не устроил балерину своей ревностью и вспыльчивостью.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что рассталась со своим возлюбленным Олегом. Об этом она заявила «Комсомольской правде».

Танцовщица отметила, что встречалась с мужчиной на протяжении 10 месяцев. Она назвала этот роман прекрасным, но все хорошее когда-то заканчивается. Волочкова заверила, что не загадывала наперед, сколько продлятся эти отношения и она благодарна за каждый день, проведенный вместе.

Балерина вспоминает, что за десять месяцев пара то распадалась, то снова воссоединялась. Это был «настоящий ураган эмоций». Волочкова приняла решение о расставании, так как Олег оказался вспыльчивым и ревнивым человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Волочкова показала таинственного поклонника: он читает ей сказки на ночь.