Волочкова рассталась со своим возлюбленным, которого скрывала почти год

Волочкова рассталась со своим возлюбленным, которого скрывала почти год
Волочкова рассталась с очередным бойфрендом. Фото: скриншот instagram

Олег не устроил балерину своей ревностью и вспыльчивостью.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что рассталась со своим возлюбленным Олегом. Об этом она заявила «Комсомольской правде».

Танцовщица отметила, что встречалась с мужчиной на протяжении 10 месяцев. Она назвала этот роман прекрасным, но все хорошее когда-то заканчивается. Волочкова заверила, что не загадывала наперед, сколько продлятся эти отношения и она благодарна за каждый день, проведенный вместе.

Балерина вспоминает, что за десять месяцев пара то распадалась, то снова воссоединялась. Это был «настоящий ураган эмоций». Волочкова приняла решение о расставании, так как Олег оказался вспыльчивым и ревнивым человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Волочкова показала таинственного поклонника: он читает ей сказки на ночь.

анастасия волочкова инстаграм отношения расставание


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова рассталась со своим возлюбленным, которого скрывала почти год
В Красном Селе сняли машину, на капоте которой лежал мужчина
Лазарев допускает, что поедет еще раз на «Евровидение»
Диетолог объяснила, почему людей тянет к сладкому или соленому
Мошенник смогу загрузить в банкомат купюры «банка приколов» на 1 млн
Диана Шурыгина призналась в наркозависмости
Светлана Тихановская прокомментировала задержание основателя Nexta Протасевича
На Воскресной набережной заметили двух упавших самокатчиков