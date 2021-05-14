Анастасия Волочкова показала таинственного поклонника: он читает ей сказки на ночь

Российская балерина Анастасия Волочкова бесконечно пребывает в разнообразных любовных историях с успешными мужчинами.

Однако в последнее время Instagram звезды то и дело пестрит именем «Олег». Так, женщина отважилась показать тайного поклонника на онлайн-платформе.

Балерина вскрикнула, чтобы Олег появился в студии и назвала мужчину «священный».

Поклонники подсчитали, что в течение девяти месяцев Волочкова подливает масла в огонь и не рассказывает, что за Олег появился в ее жизни.

Балерину бросает из стороны в сторону. Ее настроение может меняться каждый час. Бывает, она говорит о невыносимой любви к некому Олегу, то пишет тексты о разочарованиях в мужчинах.

Однако Олег оказался в самом деле существующим мужчиной, который до сих пор находится в романтических отношениях с экс-примой Большого театра.

По словам самой Анастасии, строить отношения с ней не так просто. Поэтому роман подвергался многочисленным проверкам на прочность. В данный момент Олег для Волочковой очень важен.

Мужчина поддерживает танцовщицу во всем, возится с ней, как с маленькой, и даже читает сказки на ночь. Возлюбленный рассказал, что Волочкова – замечательный человек, однако зачастую ведет себя, как ребенок.

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