Телеведущая Ида Галич намерена отсудить у застройщика более полумиллиона рублей

Российская телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич подала в суд на застройщика из-за квартиры.
Все произошло в связи с тем, что Галич передали жилье в собственность позднее обещанного срока. Об этом сообщает издание «StarHit», ссылаясь на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.
Известно, что благодаря своей работоспособности Иде Галич удалось купить в Москве уже две квартиры.
Однако одна из сделок прошла не так гладко, как бы хотелось. Были выявлены нарушения со стороны компании застройщика, поэтому Галич получила объект в собственность гораздо позднее.
Девушка решила подать на компанию иск в суд и потребовать выплаты в размере 520 тысяч рублей. Сообщается, что 30 тысяч рублей из этой суммы — в качестве компенсации морального вреда.
Так, стороны должны будут встретиться в суде уже 27 мая.
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