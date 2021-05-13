Телеведущая Ида Галич намерена отсудить у застройщика более полумиллиона рублей

Российская телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич подала в суд на застройщика из-за квартиры.

Все произошло в связи с тем, что Галич передали жилье в собственность позднее обещанного срока. Об этом сообщает издание «StarHit», ссылаясь на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Известно, что благодаря своей работоспособности Иде Галич удалось купить в Москве уже две квартиры.

Однако одна из сделок прошла не так гладко, как бы хотелось. Были выявлены нарушения со стороны компании застройщика, поэтому Галич получила объект в собственность гораздо позднее.

Девушка решила подать на компанию иск в суд и потребовать выплаты в размере 520 тысяч рублей. Сообщается, что 30 тысяч рублей из этой суммы — в качестве компенсации морального вреда.

Так, стороны должны будут встретиться в суде уже 27 мая.

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