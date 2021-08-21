Мгновенная кара: в Глинке мужчина угнал «Форд» и влетел в дерево

Мужчина угнал у своей знакомой автомобиль ""Форд Фокус" в Тосненском районе. Фото: pixabay.com

Мужчина угнал у своей знакомой автомобиль ""Форд Фокус" в Тосненском районе. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Тосненском районе мужчина въехал в дерево на автомобиле, который угнал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 18 августа пьяный 35-летний мужчина в деревне Глинки влетел в дерево. Все случилось на улице Колонной, мужчина был за рулем угнанного «Форда Фокуса».

На следующий день в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что ее знакомый похитил ключи от «Форда», так как имел свободный к ним доступ, и скрылся на машине заявители в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области доверчивый петербуржец сам отдал угонщице ключ от автомобиля.