Мгновенная кара: в Глинке мужчина угнал «Форд» и влетел в дерево

Мгновенная кара: в Глинке мужчина угнал &#171;Форд&#187; и влетел в дерево
Мужчина угнал у своей знакомой автомобиль ""Форд Фокус" в Тосненском районе. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Тосненском районе мужчина въехал в дерево на автомобиле, который угнал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 18 августа пьяный 35-летний мужчина в деревне Глинки влетел в дерево. Все случилось на улице Колонной, мужчина был за рулем угнанного «Форда Фокуса».

На следующий день в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что ее знакомый похитил ключи от «Форда», так как имел свободный к ним доступ, и скрылся на машине заявители в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области доверчивый петербуржец сам отдал угонщице ключ от автомобиля.

автоугонщик ленобласть Тосненский район


 

Новости партнеров
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем
Выпил и «заминировал»: в Ленобласти хулиган сообщил о бомбе в ТК
Жертвами коронавируса за сутки стали 38 петербуржцев
Мгновенная кара: в Глинке мужчина угнал «Форд» и влетел в дерево
Барановский встретился с дольщиками ЖК «Щегловская усадьба»
Полиция шарики с веселящим газом в баре в Центральном районе
В Петербурге зафиксировано 1665 новых случаев коронавируса
Во Всеволожском районе задержан мужчина за сбыт психотропных веществ