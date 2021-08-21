Мошенники с помощью пиццы снимают со счетов россиян деньги

Мошенники с помощью пиццы снимают со счетов россиян деньги
У мошенников новый способ обмана. Россиянам предлагают бесплатную пиццу. Фото: https://pixabay.com

У мошенников очередная новая схема. В ход пошла «бесплатная пицца», которую ранее предоставлял крупный банк.

Мошенники не смогли пройти мимо и воспользовались общественным резонансом от акции Сбербанка, накормившего промоутеров «Альфа-банка» пиццей. Злоумышленники начали снимать со счетов россиян деньги при помощи поддельных сайтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На поддельный сайтах гражданам предлагают получить бесплатную пиццу, однако перед этим необходимо ввести персональные данные, номер карты и телефона, код из SMS-сообщения.

Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity в Softline Company Сергей Трухачев заявил, что такие ресурсы начали появляться в июле, в настоящий момент их уже насчитывается порядка десяти.

По словам специалистов, на создание подобного сайта у мошенников уходит всего пару часов.

Также ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков отметил, что такие сайты долго «не живут». После нескольких жалоб, поступивших в течение суток, порталы блокируются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как мошенники обманывают россиян-ипотечников.

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