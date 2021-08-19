Простейшая схема: как мошенники обманывают россиян-ипотечников

В России выявили новый способ мошенничества: на фоне резко возросшей популярности кредитов на жилье под низкий процент преступники создают сайты, замаскированные под порталы госорганов. На этот раз потенциальными жертвами аферисты выбирали еще одну уязвимую категорию граждан — ипотечников.

Мошеннический алгоритм поражает своей простотой: к примеру, ничего не подозревающий гражданин заходит якобы на сайт госуслуг, вводит адрес участка и подает заявку на получение той или иной услуги. В ответ ему приходит квитанция на оплату (обязательно через электронный кошелек) и обещание выслать справку на почту. «Услуги» обходятся пострадавшим в самые разные суммы: от 125 до 14 тысяч рублей.

Как рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, специалистами компании было обнаружено 234 таких сайта. Причем регистрировать лже-порталы начали еще в октябре 2020 года: сначала появилось сразу 65 сайтов, в следующем месяце — 50, а с мая по июль 2021 вычислили еще 34 фальшивых интернет-страницы.

Волошин настоятельно рекомендует гражданам проверять название сайта в адресной строке: двух идентичных сайтов не может существовать, поэтому мошенники рассчитывают только на невнимательность и доверчивость жертв. Так, при открытии ссылки должен обязательно появиться префикс HTTPS, но никаких ошибок или всплывающих окон с предупреждениями о безопасности.

О том, что сайт поддельный, могут свидетельствовать и орфографические ошибки: на официальных ресурсах этим занимаются профессиональные редакторы. Кроме того, стоит осторожно относиться к подозрительным ссылкам в первых строчках поисковой выдачи. Места там нередко покупаются желающими прорекламировать свой бизнес или мошенниками — на этот крючок легко может попасться гражданин, не задумываясь кликнувший по первому подходящему названию.