В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Генри»

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Генри»
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сравнивает надвигающуюся стихию с ураганом «Сэнди». Фото: pixabay

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим ЧС из-за надвигающегося урагана «Генри». Его прихода ожидают со стороны Атлантического океана.

Уже мобилизовали полтысячи солдат нацгвардии, а также подготовили ресурсы для реагирования, Куомо сообщил в Twitter.

Куомо сравнивает надвигающуюся стихию с ураганом «Сэнди». Девять лет назад от него пострадали более 100 человек, в том числе 43 нью-йоркца. Тогда ущерб оценили в 50 миллиардов долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в американском штате Северная Каролина бушует тропический шторм «Фред». Стихия вызвала сильное наводнение, погибли уже два человека. Как сообщили аварийно-спасательные службы округа Хейвуд, экстренные службы обнаружили тела двух человек. К настоящему времени судьба еще 20 человек остается неизвестной.

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