Наводнение из-за шторма «Фред» в США унесло жизни двух человек

В американском штате Северная Каролина бушует тропический шторм «Фред». Стихия вызвала сильное наводнение, погибли уже два человека.

Как сообщили аварийно-спасательные службы округа Хейвуд, экстренные службы обнаружили тела двух человек. К настоящему времени судьба еще 20 человек остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести.

Поисковые операции в штате продолжаются. Тропический шторм немного стих, но все представляет опасность. Местных жителей предупреждают о грозах, торнадо и сильном ветре до 70 миль в час (порядка 112 километров в час), пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв наводнения на севере Турции достигло 70 человек. Кроме того, десятки людей числятся пропавшими без вести.