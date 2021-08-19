Наводнение из-за шторма «Фред» в США унесло жизни двух человек

Наводнение из-за шторма &#171;Фред&#187; в США унесло жизни двух человек
На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Фото: Pixabay

В американском штате Северная Каролина бушует тропический шторм «Фред». Стихия вызвала сильное наводнение, погибли уже два человека.

Как сообщили аварийно-спасательные службы округа Хейвуд, экстренные службы обнаружили тела двух человек. К настоящему времени судьба еще 20 человек остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести.

Поисковые операции в штате продолжаются. Тропический шторм немного стих, но все представляет опасность. Местных жителей предупреждают о грозах, торнадо и сильном ветре до 70 миль в час (порядка 112 километров в час), пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв наводнения на севере Турции достигло 70 человек. Кроме того, десятки людей числятся пропавшими без вести.

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