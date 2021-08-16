Число жертв наводнения на севере Турции достигло 70 человек

Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции достигло 70.

Кроме того, десятки людей числятся пропавшими без вести, пишет газета Hürriyet Daily News со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

анее сообщалось, что в результате наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 40 человек. Девять пострадавших госпитализированы в больницу Синопа, а также, что в регионе эвакуировали около 2250 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции из-за лесного пожара загорелась электростанция, находящаяся в районе города Милас.