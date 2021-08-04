В Турции из-за лесных пожаров горит электростанция

Инцидент произошел в провинции Мугла на юго-западе страны.

В Турции из-за лесного пожара загорелась электростанция, находящаяся в районе города Милас. Об этом 4 августа сообщил мэр города Мухаммент Токат в социальных сетях.

Он отметил, что из-за инцидента произошла эвакуация персонала – кажется, в результате никто не пострадал. Напоминаем, что в Турции продолжают бороться с крупными лесными пожарами – на данный момент осталось ликвидировать 14 из них. Очаги находятся на юге страны – в курортных провинциях Анталья и Мугла.

Ответственность за пожары взяла на себя террористическая организация «Дети огня», связанная с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».

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