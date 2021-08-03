Россиянам раскрыли схемы обмана в отелях Турции

Другая уловка в том, что гостям частенько наливают местный «самопал». Фото: pixabay.com

Другая уловка в том, что гостям частенько наливают местный «самопал». Фото: pixabay.com

Путешественникам из России раскрыли схемы обмана, которые используются при организации питания в отелях Турции по системе «все включено».

Одни из самых излюбленных хитростей — добавление сои в мясные продукты, а приготовление еды не из свежих морепродуктов, а из консерв. Также блюда готовят из полуфабрикатов. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Так, колбасы и сосиски во «все включено» очень невкусные. Там мало мяса и лучше их не есть, советуют бывшие повара таких отелей.

Другая уловка в том, что гостям частенько наливают местный «самопал» вместо хорошего спиртного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около ста туристов из России эвакуируют из отеля Titanik Deluxe Bodrum в Турции из-за близкого лесного пожара. Гостиница не горит. Горит близ прилегающий к отелю лес на горе. Пока путешественников из гостиницы переводят на время в расположенные рядом отели премиум Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum.