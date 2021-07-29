Около сотни россиян эвакуируют из отеля в Бодруме из-за пожаров

Гостиница не горит. Горит близ прилегающий к отелю лес на горе. Пока путешественников из гостиницы переводят на время в расположенные рядом отели премиум Lujo Bodrum и La Blanche Resort Bodrum. Их эвакуировать пока нет надобности. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуация с пожаром меняется быстро. Турция обещает локализовать пожар к вечеру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отдыхающая в Турции петербурженка застряла в отеле из-за пожаров. Жительница Петербурга, которая сейчас отдыхает в Турции, рассказала об ухудшении ситуации с лесными пожарами в стране. Она с мужем застряли в гостинице. Пожары у лесов Анталии дошли до Эгейского моря, несмотря на расстояние 200 километров.