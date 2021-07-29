Отдыхающая в Турции петербурженка застряла в отеле из-за пожаров

Россиянка предположила, что если постояльцев отеля и будут эвакуировать, то только по морю. Фото: pixabay

Россиянка предположила, что если постояльцев отеля и будут эвакуировать, то только по морю. Фото: pixabay

Жительница Петербурга, которая сейчас отдыхает в Турции, рассказала об ухудшении ситуации с лесными пожарами в стране. Она с мужем застряли в гостинице.

Пожары у лесов Анталии дошли до Эгейского моря, несмотря на расстояние 200 километров. Меньше чем за два дня пожар добрался до пляжей Мармарис-Ичмелер. Об этом сообщает 78.ru.

Отдыхающая петербурженка отметила, что она в гуще событий. Так, в гостинице отключили свет. Все улицы в дыму, а дороги отрезаны.

Россиянка предположила, что если постояльцев отеля и будут эвакуировать, то только по морю, так как вертолёты не летают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на западе Финляндии произошел масштабный лесной пожар. Площадь горения превысила 200 гектаров. На месте происшествия работают пожарные бригады, однако, несмотря на их старания, площадь лесного пожара продолжает увеличиваться.