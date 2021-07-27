В Финляндии горят леса на площади 200 гектаров

Площадь пожара в лесах Финляндии выросла до 200 гектаров Фото: unsplash

Площадь пожара в лесах Финляндии выросла до 200 гектаров Фото: unsplash

На западе Финляндии произошел масштабный лесной пожар. Площадь горения превысила 200 гектаров.

Как сообщает издание Yle, леса горят в городе Калайоки на западе страны. На месте происшествия работают пожарные бригады, однако, несмотря на их старания, площадь лесного пожара продолжает увеличиваться. Причиной этому стали жаркая и сухая погода.

Начальник спасательной службы муниципалитета Йокилааксо Маркус Вехкола заявил, что экстренным службам придется работать всю ночь.

По наблюдениям пожарной службы, огонь охватил порядка 200 гектаров леса. На борьбу с огнем направили 25 пожарных бригад, 70 работников и вертолет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Карелии площадь лесных пожаров выросла почти до девяти тысяч га.