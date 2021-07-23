В Карелии площадь лесных пожаров выросла почти до девяти тысяч га

В Карелии площадь лесных пожаров стала еще больше. Так, на данный момент, она около девяти тысяч гектаров. В лесах региона 30 пожаров.

Потушили уже 12 пожаров, их территория — более 400 гектаров. Для тушения огня привлечены около одной тысячи человек и 160 спецмашин, в том числе и пожарные из соседних регионов. Помогают бороться с пожарами более 70 военных, задействованы два вертолета. Они уже 30 сбросили воду общей массой более 62 тонн. Об этом сообщает «Российская газета».

На всей территории региона установлен режим ЧС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в республике Карелия ввели режим ЧС. Он будет действовать до конца этого месяца. Это позволит правительству республики и другим ведомствам избежать нежелательных проблем при выделении денег на борьбу с пожарами, отмечает глава республики Артур Парфенчиков.