Режим ЧС ввели на всей территории Карелии

В республике Карелия ввели режим ЧС. Он будет действовать до конца этого месяца.
Это позволит правительству республики и другим ведомствам избежать нежелательных проблем при выделении денег на борьбу с пожарами, отмечает глава республики Артур Парфенчиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Увеличение пожаров наблюдается с начала июля. Наибольшее количество было 15 июля — больше 50. Максимальный прирост по площади стихии за сутки был накануне — 1,5 тысячи гектаров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожарах Ленобласти погибли 80 человек. В Ленинградской области с начала года пожары унесли жизни 80 человек. Об этом рассказал начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко. По данным на 1 июля в Ленобласти зафиксировано 4187 пожаров. Погибли 80 человек, из них четверо – дети.