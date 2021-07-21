Режим ЧС ввели на всей территории Карелии

Режим ЧС ввели на всей территории Карелии
Максимальный прирост по площади стихии за сутки был накануне — 1,5 тысячи гектаров. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин
В республике Карелия ввели режим ЧС. Он будет действовать до конца этого месяца.
Это позволит правительству республики и другим ведомствам избежать нежелательных проблем при выделении денег на борьбу с пожарами, отмечает глава республики Артур Парфенчиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Увеличение пожаров наблюдается с начала июля. Наибольшее количество было 15 июля — больше 50. Максимальный прирост по площади стихии за сутки был накануне — 1,5 тысячи гектаров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожарах Ленобласти погибли 80 человек. В Ленинградской области с начала года пожары унесли жизни 80 человек. Об этом рассказал начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко. По данным на 1 июля в Ленобласти зафиксировано 4187 пожаров. Погибли 80 человек, из них четверо – дети.
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