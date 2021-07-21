Режим ЧС ввели на всей территории Карелии

Максимальный прирост по площади стихии за сутки был накануне — 1,5 тысячи гектаров. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Максимальный прирост по площади стихии за сутки был накануне — 1,5 тысячи гектаров. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В республике Карелия ввели режим ЧС. Он будет действовать до конца этого месяца.

Это позволит правительству республики и другим ведомствам избежать нежелательных проблем при выделении денег на борьбу с пожарами, отмечает глава республики Артур Парфенчиков. Об этом сообщает РИА «Новости».