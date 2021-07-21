В пожарах Ленобласти погибли 80 человек

В пожарах Ленобласти погибли 80 человек
Каждый день в регионе происходят 20 пожаров. Фото: ГУ МЧС по СПб

В Ленинградской области с начала года пожары унесли жизни 80 человек. Об этом рассказал начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко.

По данным на 1 июля в Ленобласти зафиксировано 4187 пожаров. Погибли 80 человек, из них четверо – дети. Каждый день в регионе происходят 20 пожаров.

В 2021 году средняя площадь лесных пожаров составила 0,73 гектара против 0,27 в 2020 году.

Чаще всего пожары происходят в Приозерском и Выборгском районах. На них приходится порядка 80 возгораний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожаров в Суоярвсвом районе вблизи поселка Найстенъярви примут участие 100 человек личного состава Невского спасательного центра и 13 единиц техники. Также туда уже прибыли спасатели из ПСС Архангельской области, Мурманской, Вологодской и других мест.

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