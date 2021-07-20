Петербургские пожарные помогут тушить лес в Карелии

Петербургские пожарные помогут тушить лес в Карелии
В Карелию уже прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Фото: официальный сайт МЧС России

Из Петербурга на ликвидацию крупного пожара отправилась сотня человек.

Петербургские пожарные помогут своим коллегам из Карелии тушить лесные пожары, разгоревшиеся на территории региона. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Известно, что в ликвидации пожаров в Суоярвсвом районе вблизи поселка Найстенъярви примут участие 100 человек личного состава Невского спасательного центра и 13 единиц техники. Также туда уже прибыли спасатели из ПСС Архангельской области, Мурманской, Вологодской и других мест. На данный момент огнем охвачено более 4,3 тысяч гектаров леса.

Инцидент стал причиной перекрытия трассы «Кола».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии горит тысяча гектаров леса из-за жары.

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