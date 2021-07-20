Петербургские пожарные помогут тушить лес в Карелии

Из Петербурга на ликвидацию крупного пожара отправилась сотня человек.
Петербургские пожарные помогут своим коллегам из Карелии тушить лесные пожары, разгоревшиеся на территории региона. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Известно, что в ликвидации пожаров в Суоярвсвом районе вблизи поселка Найстенъярви примут участие 100 человек личного состава Невского спасательного центра и 13 единиц техники. Также туда уже прибыли спасатели из ПСС Архангельской области, Мурманской, Вологодской и других мест. На данный момент огнем охвачено более 4,3 тысяч гектаров леса.
Инцидент стал причиной перекрытия трассы «Кола».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии горит тысяча гектаров леса из-за жары.