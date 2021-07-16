В Карелии горит тысяча гектаров леса из-за жары

Местных жителей просят не ходить в леса. Фото: pixabay.com

Местных жителей просят не ходить в леса. Фото: pixabay.com

Всего в лесах произошло около 20 пожаров.

В республике Карелия сегодня, 16 июля, площадь 20 лесных пожаров достигла тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Известно, что причиной пожар стала аномальная жара. Местных жителей просят отказаться от посещения «диких» территорий. Категорически запрещено бывать в лесах Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Пожарные продолжают активную борьбу с огнем.

Напоминаем, что в Петербурге также запрещены походы в лес до 2 августа, так как в городе введен противопожарный режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара. Уточняется, что на месте работали не только пожарные, но и сотрудники администрации.