В Карелии горит тысяча гектаров леса из-за жары

В Карелии горит тысяча гектаров леса из-за жары
Местных жителей просят не ходить в леса. Фото: pixabay.com

Всего в лесах произошло около 20 пожаров.

В республике Карелия сегодня, 16 июля, площадь 20 лесных пожаров достигла тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Известно, что причиной пожар стала аномальная жара. Местных жителей просят отказаться от посещения «диких» территорий. Категорически запрещено бывать в лесах Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Пожарные продолжают активную борьбу с огнем.

Напоминаем, что в Петербурге также запрещены походы в лес до 2 августа, так как в городе введен противопожарный режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара. Уточняется, что на месте работали не только пожарные, но и сотрудники администрации.

лес пожар Республика Карелия


 

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