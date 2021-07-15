«Мы задыхаемся»: жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара

«Мы задыхаемся»: жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара
Пожар в Сосновом Бору. Фото: vk.com/meriasosnovybor

Жители Соснового Бора в Ленинградской области не спали ночь из-за горящих торфяников. Весь город заполнило дымом. Запах гари, по словам горожан, проникает в квартиры и застревает в горле.

Пожар в Сосновом Бору. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Пожар в Сосновом Бору начался еще накануне днем, 14 июля. Местная администрация сообщила, что в районе коттеджного поселка «Смолокурка» происходит тление торфяной подложки на площади около двух тысяч квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, заявка о пожаре поступила в ведомстве в 16:27 14 июля.

Пожар в Сосновом Бору. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Уточняется, что на месте работают не только пожарные, но и сотрудники администрации.

«Угроза населенным пунктам отсутствует. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — отмечали в ведомстве.

Пожар в Сосновом Бору. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Жители Соснового Бора пережили непростую ночь. По их словам, запах гари проникал в квартиры, несмотря на закрытые окна.

Жители Соснового Бора не спали ночь. Фото: vk.com/sosnovy_bor

«В квартире дышать невозможно даже с закрытыми окнами, в горле этот дым», — пожаловалась местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Соснового Бора не спали ночь. Фото: vk.com/meriasosnovybor

Горожане задаются вопросом, как утром в четверг, 15 июля, выходить на улицы.

Пожар в Сосновом Бору. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Местные жители также предлагали переждать пожар на берегу Финского залива, где, по их словам, дыма не было. Впрочем, к утру жители стали отмечать, что дым понемногу рассеивается.

Пожар в Сосновом Бору. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Отметим, что в июле в Ленобласти из-за аномальной жары установили запрет на посещение лесов. Местных жителей просят не разводить костры на природе.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге противопожарный режим был продлен до 2 августа.

ленобласть лесной пожар пожар сосновый бор торфяник


 

Новости партнеров
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
С 13 июля в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения
С 13 июля в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
В Московском районе в трехкомнатной квартире загорелась кухня
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ранее судимый петербуржец устроил даме сюрприз — поджог ее дверь
Поливальная машина потушила автомобиль на набережной Обводного канала
«Мы задыхаемся»: жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара
8 ножей и 4 гражданина Узбекистана: смертельное нападение на Загородном
В Парголово задержали мужчину, изрезавшего жителя соседнего дома
На Искровском нашли мертвого петербуржца со сломанной челюстью
MINI Cooper снес светофор и KIA на Октябрьской набережной
Аномальная жара в Петербурге побила рекорд 2010 года