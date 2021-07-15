«Мы задыхаемся»: жители Соснового Бора не спали ночь из-за лесного пожара

Жители Соснового Бора в Ленинградской области не спали ночь из-за горящих торфяников. Весь город заполнило дымом. Запах гари, по словам горожан, проникает в квартиры и застревает в горле.

Пожар в Сосновом Бору начался еще накануне днем, 14 июля. Местная администрация сообщила, что в районе коттеджного поселка «Смолокурка» происходит тление торфяной подложки на площади около двух тысяч квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, заявка о пожаре поступила в ведомстве в 16:27 14 июля.

Уточняется, что на месте работают не только пожарные, но и сотрудники администрации.

«Угроза населенным пунктам отсутствует. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — отмечали в ведомстве.

Жители Соснового Бора пережили непростую ночь. По их словам, запах гари проникал в квартиры, несмотря на закрытые окна.

«В квартире дышать невозможно даже с закрытыми окнами, в горле этот дым», — пожаловалась местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане задаются вопросом, как утром в четверг, 15 июля, выходить на улицы.

Местные жители также предлагали переждать пожар на берегу Финского залива, где, по их словам, дыма не было. Впрочем, к утру жители стали отмечать, что дым понемногу рассеивается.

Отметим, что в июле в Ленобласти из-за аномальной жары установили запрет на посещение лесов. Местных жителей просят не разводить костры на природе.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге противопожарный режим был продлен до 2 августа.