В Петербурге продлили противопожарный режим до 2 августа

В Петербурге продлили противопожарный режим до 2 августа
Горожанам нельзя посещать леса и разводить там костры. Фото: pixabay.com

Это значит, что нельзя посещать леса, а также разводить там огонь.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о продлении противопожарного режима до 2 августа 2021 года. Соответствующие изменения уже внесены в постановление от 30.03.2020 № 166 «Об установлении на территории Санкт‑Петербурга особого противопожарного режима». Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Горожанам запрещено посещать лесопарковые зоны, городские леса, разводить огонь, сжигать сухую растительность. Также нельзя применять пиротехнические изделия и огневые эффекты без согласования с МЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стойкости 18 пожарных тушили балкон. Огнем было охвачено шесть квадратных метров.

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