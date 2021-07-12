На Стойкости 18 пожарных тушили балкон

Огнем было охвачено шесть квадратных метров.

В Кировском районе сегодня, 12 июля, произошел пожар в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Стойкости. Там в однокомнатной квартире загорелся балкон. Огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. На место прибыли 18 спасателей и четыре единицы техники. С пожаром удалось справиться менее чем за час. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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