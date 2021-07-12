На Стойкости 18 пожарных тушили балкон

На Стойкости 18 пожарных тушили балкон
Пожар уже ликвидирован. Фото: Baltphotot/Елена Яковлева

Огнем было охвачено шесть квадратных метров.

В Кировском районе сегодня, 12 июля, произошел пожар в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Стойкости. Там в однокомнатной квартире загорелся балкон. Огонь охватил площадь в шесть квадратных метров. На место прибыли 18 спасателей и четыре единицы техники. С пожаром удалось справиться менее чем за час. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотогонщик с девушкой погибли в Porsche под Петербургом.

балкон кировский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Стойкости 18 пожарных тушили балкон
На Маршала Жукова вводят дорожные ограничения из-за ремонта
СМИ: лидер группы «Пило» Илья Черт находится в реанимации
Артисты и сотрудники театров Петербурга и Ленобласти получили награды от Путина
Зритель кинул стаканом в болельщиков сборной Финляндии и поплатился
Петербурге ради Евро-2020 посетили 133 тысячи болельщиков
Проезд по КАД через дамбу закроют в день Военно-морского парада
После Евро-2020 усилят проверки 1-й Советской с «лежбищем алкоголиков»