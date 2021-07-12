Обгорели до неузнаваемости: мотогонщик с девушкой погибли в Porsche под Петербургом

Обгорели до неузнаваемости: мотогонщик с девушкой погибли в Porsche под Петербургом
Автогонщик Иван Куренбин. Фото: www.instagram.com/kurenbin/

Петербургский автогонщик, предприниматель и блогер Иван Куренбин заживо сгорел в своем автомобиле с подругой-мотогонщицей из Москвы. Их тела обгорели до неузнаваемости. Пока их личности установили предварительно, по словам знакомой.

Как стало известно Gazete.SPb, авария произошла на дороге Огоньки-Стрельцово-Толоконниково в Выборгском районе Ленинградской области.

Porsche Ивана Куренбина. Фото: www.instagram.com/kurenbin/

По нашим данным, накануне, 11 июля, в 22:00 водитель Porsche вылетел в левый кювет по ходу движения, столкнулся с опорой ЛЭП. Машина загорелась, пара не смогла выбраться из горящей иномарки.

Полиция смогла установить, что машина принадлежала 36-летнему Ивану Куребину. Его знакомая рассказала, что в момент ДТП именно он находился за рулем, на пассажирском сиденье была 31-летняя московская байкерша Татьяна Игушина.

Автогонщик Иван Куренбин. Фото: www.instagram.com/kurenbin/

Оба погибли на месте происшествия. Причем и мужчина, и девушка обгорели до неузнаваемости. Их личности пока установлены предварительно.

Мотогонщица Татьяна Игушина. Фото: www.instagram.com/igushinat12/

Отметим, что Иван Куренбин был известен в Петербурге как блогер, автогонщик и предприниматель. Он вырос в семье советского фигуриста, трижды серебряного призера чемпионатов СССР, бизнесмена и коллекционера антиквариата Владимира Куренбина. Он владел в Петербурге архитектурно-художественной студией.

Его подруга, Татьяна Игушина три года назад участвовала в женской мотокругосветке с участницами из США, Швейцарии и Австрии.

Мотогонщица Татьяна Игушина. Фото: www.instagram.com/igushinat12/

Меньше суток назад Иван в своем Instagram публиковал в сторис снимки из Porsche. Судя по всему, пара отдыхала за городом.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за сутки в Петербурге произошло два ДТП с участием мотоциклистов.

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