В Петербурге за сутки произошло два ДТП с участием мотоциклистов

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Адмиралтейском районе. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Адмиралтейском районе. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев.

В Северной столице произошло два ДТП с участием машины и мотоцикла.

Первое происшествие случилось в Приморском районе рядом с парком 300-летия города. Водителем мотоцикла была девушка, она двигалась по Приморскому проспекту. На Hyundai Solaris поворачивал на Беговую улицу и столкнулся с мотоциклом. После аварии мотоциклистка рухнула на асфальт. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Девушка была в сознании. На место прибыли ГАИ и скорая помощь. Девушку отвезли в больницу.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Адмиралтейском районе. На пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов мотоциклист влетел в автомобиль. Пострадавшего госпитализировала машина скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парнасе в микроавтобусе сгорели все сгораемые части. В результате инцидента никто не пострадал.