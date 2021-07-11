На Парнасе в микроавтобусе сгорели все сгораемые части

В результате инцидента никто не пострадал.

В Выборгском районе сегодня, 11 июля, произошел пожар, в результате которого сгорела машина. Об этом сначала рассказали местные жители в социальных сетях, а затем подробностями поделились в пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Заречной у дома 45 корпус 2. Там на парковке загорелся микроавтобус марки «Mercedes». На место инцидента прибыли спасатели – пять человек и одна единица спецтехники. Они ликвидировали возгорание почти спустя час после того, как оно началось.

Сведения о пострадавших не поступали. Известно, что в машине выгорели все сгораемые части.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в многоэтажке на Замшиной улице произошел пожар.