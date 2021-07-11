В многоэтажке на Замшиной улице произошел пожар

В ночь на 11 июля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Загорелась квартира в доме на Замшиной улице. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже жилого дома, сообщает 78.ru. Телеканал опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, как языки пламени вырываются из окна квартиры. На место происшествия прибыли спасатели.

Ликвидировать открытое горение удалось к трем часам ночи. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятикомнатную коммуналку на улице Маршала Захарова тушили 15 спасателей.