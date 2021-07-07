Пятикомнатную коммуналку на Маршала Захарова тушили 15 спасателей

В Кировском районе Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. Огонь охватил обстановку помещения.

Возгорание случилось в среду, 7 июля, в доме №8 по улице Маршала Говорова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 14:21. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в пятикомнатной коммунальной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 20 кв. метров.

В 14:49 спасатели ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе М-11 загорелась фура. По словам очевидцев, дым был виден вдали от места пожара.