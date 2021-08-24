У «Яндекса» появилась функция блокировки ненужных звонков

Определитель номера "Яндекса" сможет блокировать нежелательные звонки предположительно от злоумышленников и коллекторов. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

Определитель номера "Яндекса" сможет блокировать нежелательные звонки предположительно от злоумышленников и коллекторов. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

У россиян, пользующихся «Яндексом» на iOS и Android, появилась возможность блокировки звонков с незнакомых номеров.

Об этом в понедельник, 24 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Так, пользователи «Яндекса» на iOS и Android теперь смогут заблокировать звонки от коллекторов, мошенников, банков.

Устройство установит, что звонки «нежелательные», исходя из отзывов других пользователей, частоты и длительности их разговоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники с помощью пиццы снимают со счетов россиян деньги. Злоумышленники не смогли пройти мимо и воспользовались общественным резонансом от акции Сбербанка, накормившего промоутеров «Альфа-банка» пиццей. Злоумышленники начали снимать со счетов россиян деньги при помощи поддельных сайтов.