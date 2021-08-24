В Ленобласти инспектор ДПС остановил пьяного мужчину, угнавшего машину

Полицейские в Выборгском районе Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. При этом гражданин был пьян.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, еще 15 августа, ближе к полуночи, инспектор ДПС остановил машину. В ней находился 39-летний мужчина, имеющий все признаки алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ездок уже лишался прав, как раз за вождение в нетрезвом виде. Гражданин отказался проходить медицинское освидетельствование.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Пока шло расследование, то выяснилось, что подозреваемый угнал автомобиль из поселка Парголово. Так, было возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Глинке мужчина угнал «Форд» и тут же влетел в дерево.