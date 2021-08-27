Петербуржец сам нашел угнанный два года назад автомобиль

Житель Петербурга отправился в отдел полиции сообщить об угнанном автомобиле только спустя два года и когда уже сам нашел свою машину.

Как сообщает «Фонтанка», петербуржец в течение двух лет искал свой автомобиль.

У 37-летнего гендиректора фирмы по ремонту автомобилей угнали KIA Rio в 2019 году. Однако только теперь мужчина просит привлечь к уголовной ответсвенности злоумышленника.

Оказалось, что у пострадавшего угнали авто вместе с документами. Мужчина понял, что скоро машину попытаются продать. Он мониторил информацию по открытым интернет-ресурсам, зная, что авто рано или поздно поставят на учет. В августе 2021 года это случилось. ТС пропало из списка автомобилей, находящихся у него в собственности.

Обратившись в МРЭО, настоящий владелец выяснил, что машину в марте зарегистрировал на себя 22-летний житель Ленинградской области.

Когда мужчина нашел парня, то осмотрел авто. Он узнал установленные на нем запчасти. Тогда-то петербуржец и решил отправится в полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончили расследовать дело о группе автоугонщиков​.