В Сестрорецке открылся сквер Юрия Никулина

В Сестрорецке открылся сквер Юрия Никулина
Сквер получил название "Сквер Юрия Никулина". Фото: pixabay.com

В Курортном районе Петербурга, в Сестрорецке, появился сквер Юрия Никулина.

Ранее данная зеленая территория никак не называлась. Однако теперь зона между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий разлив имеет имя — «Сквер Юрия Никулина». Соответствующий документ городского правительства подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

В далеком 1939 году, в ноябре, актера Юрия Никулина еще никто не знал. Он был совсем юным, когда его призвали в Красную армию. Служил Никулин как раз под Сестрорецком, охраняя воздушные подступы к Ленинграду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в поселке Сиверский появился памятник поэтессе Анне Ахматовой, ведь она в 1925 году около месяца жила на даче у литературоведа Щеголева.

новости СПб сквер юрий никулин


 

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