В Ленобласти открыли памятник Анне Ахматовой

Анне Ахматовой поставили памятник в Ленобласти. Фото: пресс-служба Комитета по культуре и туризму Гатчинского района.

Анне Ахматовой поставили памятник в Ленобласти. Фото: пресс-служба Комитета по культуре и туризму Гатчинского района.

В Ленинградской области в поселке Сиверский появился памятник поэтессе Анне Ахматовой, ведь она в 1925 году около месяца жила на даче у литературоведа Щеголева.

Об этом сообщает в воскресенье, 22 августа, пресс-служба Комитета по культуре и туризму Гатчинского района.

Как объяснили в Сиверской библиотеке имени А.Н. Майкова, за монумент, установленный на перекрестке Малого переулка и Республиканского проспекта, заплатили поклонники творчества поэтессы. Именно они собрали необходимую сумму.

В Сиверский поэтесса приехала из-за проблем со здоровьем. В то время у Ахматовой обострился туберкулез. На одном из этапов выздоровления она и отправилась в этот поселок, потому как о целебных свойствах воды и воздуха здесь знали не понаслышке.

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