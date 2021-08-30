Экс-возлюбленная Тимати не справляется с воспитанием их дочери

Шишкова объяснила, почему дочь Алиса так много времени проводит с бабушкой.

Блогер и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова объяснила, почему их общая дочь Алиса так много времени проводит с бабушкой Симоной. Информацией она поделилась в Instagram-аккаунте в «сториз».

Девушка призналась, что считает Симону отличным воспитателем, который превосходит ее. Шишкова рада, что у Алисы есть такая отличная бабушка, которая может быть в меру строгой. Блогер не знает, права ли она, когда позволяет бабушке заниматься воспитанием девочки. Она считает, что это станет известно только спустя время.

Напоминаем, что Тимати и Шишкова начали встречаться в 2012-м году и через два года у них родилась девочка. Спустя год пара распалась, но рэпер не прекращает поддерживать общение как с ребенком, так и с матерью Алисы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова объяснила, почему Тимати редко видится с сыном. Блогер отметила, что мальчик еще слишком маленький, чтобы проводить много времени вдали от мамы.