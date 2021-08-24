Решетова объяснила, почему Тимати редко видится с сыном

Решетова объяснила, почему Тимати редко видится с сыном
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Блогер отметила, что мальчик еще слишком маленький, чтобы проводить много времени вдали от мамы.

Модель Анастасия Решетова объяснила, почему рэпер Тимати проводит мало времени со своим сыном Ратмиром. На вопрос от подписчиков она ответила в своем Instagram-аккаунте.

Девушку спросили, по какой причине Тимати часто общается с дочкой Алисой от модели Алены Шишковой, но почти не уделяет время сыну. Решетова отметила, что многое в данной зависит от нее самой. Модель считает, что Тимати был бы ближе с сыном, если бы модель позволила им вместе поехать в отпуск. Но Решетова убеждена, что Ратмир слишком маленький, чтобы проводить так много времени вдали от мамы.

«По идее, это от меня зависит, будет ли Ратик ближе к папе или нет»,

— ответила Решетова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Решетова заявила, что Тимати избивал ее.

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