Анастасия Решетова заявила, что Тимати избивал ее

Анастасия Решетова заявила, что Тимати избивал ее
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Экс-возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова призналась общественности, что когда она была в паре с музыкантом, то он мог себе позволить ударить ее.

Российская модель рассказала, что поднимал на нее руку Тимати не раз и ей было «очень больно», сообщает телеграм-канал «Не Малахов».

Также девушка отметила, что многие женщины ее наверняка осудят, что она позволяла с собой так обращаться. При этом Решетова добавила, что сейчас она изменилась и точно не допустила бы такое к себе отношение.

А в мае 2021 года Анастасия Решетова впервые публично рассказала о том, что рэпер Тимати по-настоящему делал ей больно. По словам девушки, ее многократно предавали.

Решетова объяснила, что в минувшем году происходило такое, о чем она даже вообразить себе не могла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тимати рассказал, что думает о победительнице шоу «Холостяк».

анастасия решетова тимати шоу-бизнес


 

Новости партнеров
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Стартовал грибной сезон: как пойти на
Стартовал грибной сезон: как пойти на "тихую охоту" и не отравиться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Передовиков прикрыли подпольный пункт приема металла
Синоптик просит петербуржцев не ждать прохлады
Анастасия Решетова заявила, что Тимати избивал ее
Алеся Кафельникова родила первенца
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 40,4 тысяч человек
Милонов предложил законом запретить ходить по Петербургу полуголым
Стало известно, когда в Петербург поступят «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
Куда сходить во время жарких выходных в Петербурге