Анастасия Решетова заявила, что Тимати избивал ее

Экс-возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова призналась общественности, что когда она была в паре с музыкантом, то он мог себе позволить ударить ее.

Российская модель рассказала, что поднимал на нее руку Тимати не раз и ей было «очень больно», сообщает телеграм-канал «Не Малахов».

Также девушка отметила, что многие женщины ее наверняка осудят, что она позволяла с собой так обращаться. При этом Решетова добавила, что сейчас она изменилась и точно не допустила бы такое к себе отношение.

А в мае 2021 года Анастасия Решетова впервые публично рассказала о том, что рэпер Тимати по-настоящему делал ей больно. По словам девушки, ее многократно предавали.

Решетова объяснила, что в минувшем году происходило такое, о чем она даже вообразить себе не могла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тимати рассказал, что думает о победительнице шоу «Холостяк».