Миллион человек остался без света из-за урагана «Ида» в США

Более миллиона американцев остались без электричества в США. Ураган «Ида» нанес урон штату Луизиана.

С утра электричества не было в миллионе домах Луизианы. В соседнем штате Миссисипи без света оказались более 40 тысяч домов, без электроэнергии остался один из больших городов штата Новый Орлеан. Об этом сообщает poweroutage.us.

В результате урагана «Ида» погиб один американец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что надвигающийся на американский штат Луизиана ураган «Ида» усилился до четвертой из пяти категорий по шкале Саффира — Симпсона. Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, в воскресенье скорость «Иды» достигла 24,1 км/ч. Ураган движется в северо-западном направлении и приближается к побережью Луизианы. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 58,1 м/с.