На США надвигается ураган «Ида», усилившийся до четвертой категории

На США надвигается ураган &#171;Ида&#187;, усилившийся до четвертой категории
Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 58,1 м/с. Фото: pixabay

Надвигающийся на американский штат Луизиана ураган «Ида» усилился до четвертой из пяти категорий по шкале Саффира — Симпсона.

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, в воскресенье скорость «Иды» достигла 24,1 км/ч. Ураган движется в северо-западном направлении и приближается к побережью Луизианы. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 58,1 м/с.

На побережье Луизианы, а также Миссисипи и Алабамы объявлена угроза наводнения. Жителей предупредили о проливных дождях, которые обрушатся в ночь на 30 августа.

Власти штата опасаются, что «Ида» станет самым сильным за последние 150 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой в 3 км.

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