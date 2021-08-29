Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой в 3 км

Шлейф выброшенного пепла распространился в северо-западном направлении на 30 километров. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Шлейф выброшенного пепла распространился в северо-западном направлении на 30 километров. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Специалисты зафиксировали выброс пепла высотой в три километра из камчатского вулкана Шивелуч. Это произошло днем 29 августа.

Как сообщает ГУ МЧС по Камчатского краю, высота самого вулкана составляет 3,2 тысячи метров. Шлейф выброшенного пепла распространился в северо-западном направлении на 30 километров. Населенных пунктов и туристических групп на его пути нет

В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что вулканическая активность Шивелуча нарастает. Сейчас происходят обвалы и сходят лавины. Вулкан резко проснулся после землетрясения, которое произошло 29 июля на Аляске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что турист сорвался с вулкана на Камчатке. По словам очевидца, на высоте примерно 800 метров его товарищ сорвался с уступа.