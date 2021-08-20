Турист сорвался с вулкана на Камчатке

Турист сорвался с вулкана на Камчатке
Мужчина сорвался с вулкана. Фото: Pixabay

Турист сорвался с высоты 800 метров на вулкане Толбачик на Камчатке.

На помощь пострадавшему прибыли спасатели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой региональное МЧС.

По словам очевидца, на высоте примерно 800 метров его товарищ сорвался с уступа.

Мужчина получил травму головы.

Спасатели и медики вылетели на место происшествия на вертолёте Ми-8. Пострадавшего эвакуировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристической группе, отправившейся на восхождение вулкана, было 12 человек. Среди них были туристы из Москвы, Петербурга, Калининграда, Петропавловска-Камчатского и Железногорска.

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